ضبط تاجر مخدرات ببنغازي محكوم عليه غيابيًا بتسع سنوات

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن عناصر قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، من القبض شخص يقوم بالاتجار بالمواد المخدرة نوع حشيش وذلك من أمام منزله بمنطقة الماجوري ببنغازي .

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمديرية نقيب أحمد المسماري إن معلومات وردت لأعضاء التحريات بقسم البحث الجنائي مُفادُها قيام شخص بالإتجار بالمواد المُخدرة أمام منزله بمنطقة المذكورة سلفًا، لافتًا إلى أنه تم تكليف مجموعة من قبل رئيس القسم وذلك بالبحث والتحري وجمع المزيد من المعلومات عن هذا الشخص.

المسماري أضاف أنه تبين أن هذا الشخص يقوم بجلب المخدرات نوع حشيش بواسطة مركبته، ويقوم بالاتجار بالمواد المُخدرة أمام منزله بمنطقة الماجوري، وعلى الفور تم إعداد كمين له بعد أن تم مشاهدته يقوم بالاتجار أمام منزله، وتم ضبطه متلبساً وهو على متن مركبته وبحوزته داخل المركبة علبة بلاستيك بها مادة بنية اللون يشتبه أن تكون مادة مخدرة (حشيش) وعددها أربع وعشرون قطعة .

وتابع المسؤول الأمني أنه عند ضبط الجاني حاول الهروب على أقدامه إلا أنه تم ضبطه واستحضاره إلى القسم وبالاستدلال معه اعترف أنه يقوم بجلب المخدرات مستعملاً مركبته، كما أنه يقوم بالاتجار بالمواد المُخدرة أمام منزله منذ فترة قديمة.

كما اعترف بأنه محكوم عليه غيابيًا لمدة تسع سنوات ولديه قضية هروب من السجن منذ عام 2011م، كما أعترف أنه يقوم باستجلاب المخدرات من عدة أشخاص، وتمت إحالته واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله .

وأكد مدير المكتب الإعلامي أن قسم البحث الجنائي بالمديرية وجه واحدة من أقوى الضربات ضد تجار المخدرات، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بتوجيهات من مدير الأمن بمكافحة الجريمة بشتى صورها؛ منعًا وكشفًا، والحد منها ومواجهتها وتفعيل الأداء الأمني، من خلال دراسة حركة الجريمة وأسلوب ارتكابها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24