العباني : من أولويات ما بعد التحرير إرساء الدولة المدنية وإنهاء الفساد

أكد عضو مجلس النواب، محمد العباني، أن طرابلس سوف تتغير بها أشياء كثيرة عقب تحريرها من المجموعات المسلحة، خاصة وأن الجماعات الإرهابية عطلت الحياة السياسية، وأفسدت مناخها، ونفذت أجندات خارجية تتعارض مع مصالح الشعب الليبي.

وكشف العباني، في تصريح للعين الإخبارية، عن أن هناك إجراءات سوف يتم اتخاذها تمهيدا لإرساء قواعد الدولة المدنية، وإنهاء مظاهر الفساد.

وعن تلك الإجراءات، أوضح العباني أنه سيتم تفعيل الشرعية، ومجلس النواب المنتخب، كما سيتم تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة للإشراف على مركزية الدولة، وتفعيل الحكم المحلي.

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