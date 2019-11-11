«السويحلي» للسفير التركي: نقدر دعمكم لحكومتنا «الشرعية».. ونؤيد هجومكم على سوريا

عبر عبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة السابق، عن تقديره للسفير التركي في طرابلس، على موقف بلاده الداعم لـ«الحكومة الشرعية» وحقها في الدفاع على العاصمة.

وقال «السويحلي»، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “جددت للسفير التركي في طرابلس اليوم تقديرنا لموقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية وحقها في الدفاع عن العاصمة”.

وقال السويحلي»، خلال ذلك اللقاء إن نجاح لقاء برلين مرهون بـ“قدرته على كبح جماح الدول الداعمة للمجرم حفتر”،على حد قوله .

وأعرب «السويحلي»، عن دعمه الكامل لما أسماه “حق تركيا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية وتأمين حدودها مع سوريا”، بحسب تعبيره.

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