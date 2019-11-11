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«السويحلي» للسفير التركي: نقدر دعمكم لحكومتنا «الشرعية».. ونؤيد هجومكم على سوريا

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

عبر عبد الرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة السابق، عن تقديره للسفير التركي في طرابلس، على موقف بلاده الداعم لـ«الحكومة الشرعية» وحقها في الدفاع على العاصمة.

وقال «السويحلي»، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، “جددت للسفير التركي في طرابلس اليوم تقديرنا لموقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية وحقها في الدفاع عن العاصمة”.

وقال السويحلي»، خلال ذلك اللقاء إن نجاح لقاء برلين مرهون بـ“قدرته على كبح جماح الدول الداعمة للمجرم حفتر”،على حد قوله .

وأعرب «السويحلي»، عن دعمه الكامل لما  أسماه “حق تركيا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية وتأمين حدودها مع سوريا”، بحسب تعبيره.

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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تعليقات

  • سو ياسو يحلى السهر لك فى قرقارش فانت خلاص الساوك دخلت على بعضها والفيوزات ضربت .نكدر دعمكم للحكومة الشرجية بعدة خوازيق فى مؤخرة ابوسحلول والسراج والمشرى ونقدر لكم سحق الاخوان فى مصر والسودان بعد ان تصوروا ان منقذهم اردوغان حتى ان المشير البشير الاخوانى الحقير اهدى جزيرة سواكن لاردوغان ومع ذلك كدروه وادخلوه سجن كوبر وضحايا اردوغان فى خبر كان وغدا نرة ابوسحلول مغلول فى سجن طول عمره مع اخوانه الاغبياء تقديرا وعرفانا لدورهم القذر فى مجال الارهاب

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  • الحمد لله ان كل من دعمهم الاتراك من الخوان فى خبر كان فالدول العربية شرق ليبيا غرب عنها الشمس وفى ليبيا وغربها لايزال عملية سحقهم وفى تونس يسعى الفنكوشى ليكون رئيسا للبرلمان ويشكل الحكومة كمان فى سيناريو غبى ومكشوف وفشل فى مصر حيث يسعى فى البداية لسيطرة الخوان على رئيس البرلمان والحكومة ثم قتل الرئيس الحالى ليصبح منصب الرئيس ورئيس الوزراء فى يد الخوان باكثرية اقل من ربع البرلمان وهو سيناريو لو تحقق ستحدث ثورة دموية فى تونس تنتهى بسحق الاخوان كالعادة

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