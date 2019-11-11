بعد دخول أغلبها مطالبهم حيز التنفيذ .. شكشك: استمرار إغلاق المؤسسات التعليمية ابتزاز لمؤسسات الدولة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس ديوان المحاسبة التابع لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، خالد شكشك، إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اتفق مع المعلمين المعتصمين خلال الاجتماع الأخير الذي عقد نهاية الشهر الماضي على كل مطالبهم، موضحًا أنه دخل أغلبها حيز التنفيذ.

شكشك تابع في تصريحات له، على قناة “ليبيا الأحرار”، أنه تم الاتفاق على بدء الدراسة شرط الالتزام بوضع إطار زمني لإعادة النظر في المرتبات، وعدم تنفيذ قرارات وزارة التعليم بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، الأخيرة إلا بعد التحقق منها.

وأضاف أن استمرار إغلاق المؤسسات التعليمية من بعض المعتصمين بعد الاتفاق معهم أمر غير مبرر وابتزاز لمؤسسات الدولة، داعيًا المعلمين والأجهزة المعنية بتنفيذ مطالبهم، بالالتزام بالاتفاق دون تأخير أوشروط إضافية.

واختتم أن ديوان المحاسبة، والأجهزة الرقابية، سيتخذوا الإجراءات بحق من تورطوا باستغلال الوظيفة أو قصروا في عملهم، لضمان حصول الطلبة على حقهم في التعليم، مؤكدًا أن مطالب المعلمين المعتصمين مشروعة، ولكن يجب أن لا تضر الاعتصامات بسير العملية التعليمية.

وكانت تنسيقيات ونقابات التعليم في المنطقة الغربية أعلنت الإضراب العام في جميع مؤسسات التعليم، اعتبارًا من أمس الأحد، والاستمرار في الوقفات الاحتجاجية أمام المجلس الرئاسي بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم.

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