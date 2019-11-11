«الأرصاد»: تقلبات جوية على غالبية المناطق.. وسقوط أمطار غربا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد غالبية المناطق تقلبات جوية، مصحوبة برياح نشطة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع فرصة هطول أمطار رعدية على مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، أن موجة الطقس السي ستؤثر على مناطق الشمال الشرقي والخليج برياح جنوبية مثيرة للأتربة والغبار.

رأس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

فرصة سقوط أمطار متفرقة، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، ومن المتوقع أن تكون جيدة على المنطقة من الخمس إلى مصراتة، وبني وليد، وسرت.

والرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة السرعة، تنشط على بعض المناطق، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و21 درجة مئوية، وتصل إلى 25 درجة على مصراتة وسرت وأبونجيم.

الخليج – سهل بنغازي حتى مساعد – الواحات – مراده

السماء مغطاة جزئيا بالسحب، تتكاثر غدا على الخليج وبنغازي والجبل الأخضر، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة.

والرياح جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تكون نشطة إلى قوية على بنغازي والجبل الأخضر، بينما تتراوح درجات الحراة القصوى بين 20 و26 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء تتكاثر بها السحب على مناطق الجفرة وغدامس والحمادة وأوباري، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، تصحبها خلايا رعدية.

وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، وشمالية غربية على غدامس والحمادة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و20 درجة مئوية على غدامس والحمادة، وبين 24 و28 درجة مئوية على باقي المناطق.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 30 و33 درجة مئوية، ثم تنخفض مساء الغد.

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