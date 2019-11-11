الصحة العالمية تختتم ورشة حول الرعاية الصحية الأولية في ليبيا

اختتم مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، ورشة عمل تدريبية حول الممرضات والرعاية الصحية الأولية في ليبيا.

وأوضحت المنظمة عبر موقعها الرسمي، أن الورشة كانت بالتعاون مع مكتبه الإقليمي لشرق المتوسط ووزارة الصحة الليبية، وتواصلت لمدة أسبوعين، حيث تناول الأسبوع الأول الجلسات النظرية، فيما تناول الأسبوع الثاني التدريب العملي.

وقام فريق من كلية التمريض في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، خلال الورشة بتعريف المشاركين على حزمة التدريب الجديدة لمنظمة الصحة العالمية لممرضات الرعاية الصحية الأولية، حيث تركز الحزمة على تنفيذ نهج ممارسة الأسرة في مرافق الرعاية الصحية الأولية في ليبيا.

وكان من بين المشاركين في ورشة العمل رئيس وحدة التمريض في وزارة الصحة، وخبراء من كليات التمريض والممرضات من ستة مراكز للرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء البلاد.

من جهتها قالت الممرضة هند ميلادي من كلية التمريض بجامعة طرابلس، “إن التدريب المتقدم مهم للغاية. سوف يساعدنا ذلك على تحسين جودة الرعاية المقدمة في مرافق الرعاية الصحية الأولية كجزء من جهود ليبيا لتحقيق تغطية صحية شاملة.”

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