الواحة للنفط تعلن دخول حقل الفارغ لمرحلة التشغيل النهائي

أعلنت شركة الواحة للنفط، دخول مشروع تطوير محطة حقل الفارغ إلى المرحلة الثانية والتشغيل النهائي، بعد تعرض المشروع للتوقف الاضطراري عدة مرات نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية.

وقالت الشركة، عبر مكتبها الإعلامي، إن عمليات الاختبار استمرت لمدة ثلاثة أيام في منظومة تجميع الأنابيب وضواغط إعادة ضخّ الغاز وضواغط شحن الغاز ومنظومات تصفية وتجفيف الغاز ومنظومة التحكم عن بعد، مرجحة أن يتم إدخال البئر الثامنة BB-11 التي استبعدت مؤقتاً من اختبارات حسن الأداء النهائية نتيجة حدوث عطب التسرب الذي حدث في منظومة صمامات رأس البئر، والتي ستساهم في رفع القدرة الإنتاجية لحقل الفارغ “المرحلة الثانية” لتصل إلى 180 مليون قدم مكعب من الغاز وحوالي 15 ألف برميل من المكثفات يومياً.

هذا وتقوم شركة الواحة حالياً بضخ الغاز عبر انبوب بطول 110 كيلومتر إلى حقل الانتصار 103A التابع لشركة الزويتينة للنفط إلى شبكة الساحل، وإنتاج ما يقارب من 10 آلاف برميل من المكثفات تقوم الشركة بضخّها في إنبوب الزيت الخام بحقل جالو.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا