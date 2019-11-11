“ليبيانا” تطلق خدمة إنترنت الـ4G داخل منطقة الأبيار

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت شركة «ليبيانا» للهاتف المحمول عن انطلاق خدمة “4G” بمنطقة الأبيار شرق بنغازي، لافتة إلى أنه سيتم تفعيل الخدمة في مناطق الواحات خلال الأسبوع المقبل .

وقال مسؤول مكتب الإعلام بالشركة فرع المنطقة الشرقية، بوبكر الدغاري، اليوم الإثنين إن خدمة الجيل الرابع انطلقت رسميا في مدينة بنغازي والمرج وأجدابيا والبيضاء وطبرق ودرنة، موضحًا أنه تم تقديم خدمة 4G في الخط الساحلي من بنغازي للمرج بمناطق برسس وفروغة وطلميثة وتوكرة، أما مناطق بوترابة وبوجرار والباكور خدمة (H+)، مشيرا إلى أن سيتم تفعيل الخدمة في جميع مدن ومناطق ليبيا تباعا، ليتمتع مشتركو «ليبيانا» بخدمة إنترنت تصل سرعته إلى أضعاف السرعة الحالية.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تقديم خدمة الجيل الرابع في مرحلة التشغيل التجريبي بعدة مدن ليبية في بداية هذا العام، وتعتبر أول شبكة 4G في ليبيا.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الرسمي أن «مستخدمي ليبيانا وشبكة 4G LTE ، سيستفيدون من مميزات، أبرزها سرعة عالية في تحميل البيانات والتطبيقات، ومشاهدة الفيديو والاستماع للملفات الصوتية بجودة عالية وبدون انقطاع»، مشيرة إلى أنه بعد انتهاء الحصة المجانية يمكن للجمهور الاشتراك في باقة 10 جيجابايت للتمتع بالإنترنت فائق السرعة .

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