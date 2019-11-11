تعليم المؤقتة تدين اختطاف رئيس جامعة الزيتونة ومسجلها العام

دانت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، حادثة اختطاف رئيس جامعة الزيتونة بترهونة، الدكتور عبد الفتاح المالطي، ومسجلها العام، أحمد مسعود، أثناء مرورهما على طريق سرت الجفرة.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس، إنها تحمل كافة الجهات ذات العلاقة على المستوى المحلي والدولي تبعات هذه الواقعة، مطالبة المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، بسرعة التدخل لحل هذه الواقعة التي لا تمثل إلا أصحابها، محملة الجهة المسؤولة عن اختطافهم كل المسؤولية.

هذا وأكدت الوزارة أن المختطفين هما موظفان مدنيان لا علاقة لهما بأي توجهات.

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