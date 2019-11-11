مسؤول بالجيش السوداني يكشف حقيقة إرسال جنود إلى ليبيا

فند الناطق باسم قوات الدعم السريع السودانية، جمال جمعة، ما تداول من معلومات بشأن تواجد قوات سودانية داخل الأراضي الليبية.

وقال جمعة، في تصريحات متلفزة، “إن قواته المنتشرة على الحدود مع ليبيا أو غيرها من الدول تعمل على منع الاتجار بالبشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية فقط”، بحسب تعبيره.

هذا وكان المتحدث باسم الجيش السوداني عامر محمد الحسن، قد نفى في وقت سابق إرسال ألف جندي من قوات “الدعم السريع” للمشاركة في الاشتباكات الدائرة بطرابلس، قائلا “كل هذه الادعاءات تأتي في إطار كيد ممنهج يستهدف المؤسسات الوطنية، لا سيما المؤسسة العسكرية”، حسب وصفه.

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