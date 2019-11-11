تشويه المسرح الإغريقي في شحات

تعرض المسرح الإغريقي في مدينة شحات إلى اعتداء من بعض المخربين، الذين كتبوا أسماء على جدرانه، ما يعد تشويهًا لهذا الصرح المهم.

ومدينة شحات تعرف بـ«قورينا» و«سيرين» أيضًا، وقد أنشأها اليونانيون في العام 631 قبل الميلاد، ولها قيمة تاريخية وأثرية كبيرة، وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض آثارها للعبث، حسب وكالة الأنباء الليبية في البيضاء.

وعرفت هذه المدينة العديد من الحضارات التي تعاقبت عليها، ولذلك تتمتع بمكانة تاريخية خاصة، كما تحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم العربي بين المدن التاريخية.

ونقلت الوكالة عن مواطنين مناشدتهم كلاً من مصلحة الآثار، التابعة للحكومة الموقتة، ومراقبة آثار شحات وبلدية شحات والشرطة السياحية، التدخل لمنع مثل هذه السلوكيات التي شوهت المسرح الإغريقي.

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