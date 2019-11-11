اخبار ليبيا الان

الحويج: إدعاءات وجود الروس في ليبيا عارية عن الصحة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي إبراهيم الحويج إن ما يتم تداوله عن وجود قوات روسية على الأرض لمساندة الجيش الجيش الليبي عارية تماما عن الصحة.

وأضاف الحويج لصحيفة فايننشال أفريكا إن هذه الأخبار مزيفة وتصدر عن أشخاص ليسوا على دراية كاملة بالحقائق على الأرض، وأضاف الحويج أن مشكلة ليبيا ليست سياسية، بل مشكلة تمدد الإرهاب في بعض المناطق مؤكدا أن الهدف الآن هو تخليص البلاد من أي وجود مبيناً أن الجيش يعمل على القضاء على جميع التهديدات القادمة من مختلف الميليشيات التي تنشر الرعب في جميع أنحاء البلاد ليبدأ بناء المؤسسات من خلال انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك