الحويج: إدعاءات وجود الروس في ليبيا عارية عن الصحة

قال وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي إبراهيم الحويج إن ما يتم تداوله عن وجود قوات روسية على الأرض لمساندة الجيش الجيش الليبي عارية تماما عن الصحة.

وأضاف الحويج لصحيفة فايننشال أفريكا إن هذه الأخبار مزيفة وتصدر عن أشخاص ليسوا على دراية كاملة بالحقائق على الأرض، وأضاف الحويج أن مشكلة ليبيا ليست سياسية، بل مشكلة تمدد الإرهاب في بعض المناطق مؤكدا أن الهدف الآن هو تخليص البلاد من أي وجود مبيناً أن الجيش يعمل على القضاء على جميع التهديدات القادمة من مختلف الميليشيات التي تنشر الرعب في جميع أنحاء البلاد ليبدأ بناء المؤسسات من خلال انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة”

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