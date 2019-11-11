معزب: توحيد الموقف الدولي يساهم في وقف إطلاق النار

قال عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب إن عملية وقف إطلاق النار في طرابلس تتوقف على مدى قابلية الأطراف المتقاتلة.

وأكد معزب في حديثه لـ”سبوتنيك” الأحد، أن القادة في الميدان لديهم تخوفات بشأن ضمان عدم تعزيز أي طرف لقواته خلال وقف عمليات النار، وأنه حال توحيد الموقف الدولي لاتخاذ قرار وقف إطلاق النار سيساهم في القبول بوقف إطلاق النار حتى اتخاذ أي خطوات سياسية.

وكان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قد جدد تصميم بلاده على عقد “مؤتمر برلين” حول الحرب في ليبيا في هذا العام، مؤكدا دعم بلاده لخطة الأمم المتحدة في ليبيا للوصول إلى سلام نهائي، إلا أنه لم يحدد موعده حتى الآن بسبب الخلاف حول مشاركة بعض الدول في المؤتمر.

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