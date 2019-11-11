أبرز التفاصيل في لقاء حفتر مع سلامة بالرجمة

التقى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة حفتر، خلال اليومين الماضيين بالرجمة، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، للتشاور حول مستجدات الملف الليبي.

وأوضح المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش، في بيان تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه، أن الزيارة جاءت في إطار التشاور المستمر بين القائد العام والمبعوث الأممي حول مستجدات الأحداث بليبيا، حيث اطلع سلامة، القائد العام للجيش، على ما وصلت إليه المباحثات بشأن مؤتمر برلين المزمع عقده ديسمبر المقبل كما أستمع لوجهة نظر القيادة العامة حياله.

ومن جانبه أكد حفتر، على الدور الهام للبعثة الأممية ومبعوثها إلى ليبيا، مؤكدا على ما ورد ببياني القيادة العامة للقوات المسلحة المتعلقين باجتماع نيويورك وبرلين، وأنهما يمثلان موقفها من ضرورة القضاء على المجموعات الإرهابية وتفكيك المليشيات ونزع سلاحها.

كما أكد حفتر، على ضرورة إيجاد سلطة شرعية يرتضيها الشعب الليبي وترتكز على أساس دستوري.

يشار إلى أن الزيارة كانت إيجابية للغاية في إطار طرح الأفكار وتبادل الرؤى ومساعدة البعثة في القيام بعملها في إطار المصلحة الوطنية لليبيا.

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