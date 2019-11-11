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سلامة يطلع حفتر على مستجدات مؤتمر برلين

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أطلع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، على ما وصلت إليه المباحثات بشأن مؤتمر برلين المزمع عقده في ديسمبر المقبل، كما استمع سلامة إلى وجهة نظر حفتر.

وناقش الطرفان، خلال اللقاء الذي عُـقد بينهما قبل يومين في الرجمة، مستجدات الأحداث في ليبيا، إذ أكد حفتر «الدور المهم للبعثة الأممية»، حسب بيان القيادة العامة، الصادر اليوم الإثنين.

وأشار البيان إلى تأكيد حفتر على «ضرورة القضاء على المجموعات الإرهابية، وتفكيك الميليشيات ونزع سلاحها، وأهمية إيجاد سلطة شرعية يرتضيها الشعب الليبي، وترتكز على أساس دستوري».

يأتي هذا اللقاء بعد الانتقادات التي وجهتها القيادة العامة، على لسان الناطق باسمها، اللواء أحمد المسماري، إلى سلامة بسبب زيارته مطار معيتيقة الدولي، إذ وصفتها بـ«الفصل الجديد من مسرحية التضليل والعبث الإعلامي الذي تمارسه حكومة الوفاق بدعم من سلامة».

وأمس أعلن وزير الخارجية الألماني هاكيو ماس توافق بلاده مع الإدارة الأميركية حول مؤتمر برلين، مؤكدا اهتمام الولايات المتحدة به، وأضاف: «جميعنا مهتمون بنزع فتيل عامل عدم الاستقرار».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • …اسمع ياسلامة انت امام القائد المنتصر بالله خليفة حفتر قاد الجيش الوطنى بتكليف من مجلس النواب لتحرير 90 % من البلاد والباقى تحت سبطرة الجيش جوا وبحرا وجوا واى وعد من المشير هو قادر على تنفيذه فاوامره مطاعة من الجيش لثقتهتها الكاملة فيه وشعبيته الجارفة بينما لا تجد فى الجانب الاخر امعة ملعون من الجميع مجرد امعة قاﻻئ لبيانات المليشيات فى جميع المناسبات مما جعل العالم يسخر منه

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