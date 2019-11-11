تعرف على مقترح الهنداوي لمواجهة ظاهرة الإهمال اللُّغوي

قدم الأديب الليبي سالم الهنداوي، مقترحا بتدشين صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى “الرقيب اللُّغوي” تهدف إلى مواجهة ظاهرة إهمال اللُّغة وانتشار الأخطاء اللُّغوية.

وقال الهنداوي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “صوِّتوا لفكرة الرقيب اللُّغوي، لمواجهة ظاهرة إهمال اللُّغة وانتشار الأخطاء اللُّغوية في منشورات المدوّنين، اقترح أن يتطوَّع متخصِّص لُغوي بفتح صفحة تحت اسم (الرقيب اللغوي) يقبل صداقته فيها الجميع بلا حرج، ومهمَّتها الوحيدة التنبيه علناً، في تعليق، عن أي خطأ يرد في منشور، سهواً أو جهلاً، ويتقبّل صاحب المنشور، التصحيح، بكل رحابة صدر. هذا المُقتَرَح سيجعل من أصحاب الصفحات يهتمّون باللُّغة، ويراجعون منشوراتهم قبل النشر”.

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