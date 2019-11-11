بدء جلسة الاستئناف الخاصة بسيف القذافي في “الجنائية الدولية”

تنطلق اليوم الاثنين جلسات الاستماع في طلب الاستئناف المقدم من سيف الإسلام القذافي داخل أروقة المحكمة الجنائية الدولية بحضور وزير العدل التابع لحكومة الوفاق محمد لملوم.

وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة قد أعلنت قبل أيام في مجلس الأمن أن المحكمة تعتقد أن سيف الإسلام القذافي موجود في الزنتان جنوب غرب ليبيا قائلة إن لدى مكتبها معلومات ذات مصداقية حول المكان الذي يوجد فيه حاليا 3 مشتبه بهم صدرت بحقهم مذكرات توقيف عن المحكمة الجنائية الدولية منذ فترة طويلة وأحدهم نجل القذافي الذي لم يكن مصيره معروفا تماما.

ويأتي عقد هذه الجلسة تكملة لإجراءات النظر في قضية القذافي الابن بحضور وزير عدل الوفاق محمد لملوموفاتو بن سودة المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، وهيلين برادي من مكتب المستشار العام، وبولينا ماسيدا مستشار سيف الإسلام القذافي، وعيسى فال وفينكاتيساري ألاجيندرا ممثلي الولايات ودولة ليبيا ومحامون من أجل العدالة في ليبيا.

وستعقد الجلسة للنظر في الاسئناف الذي طلبه سيف الإسلام ضد قرار الدائرة التمهيدية الأولى على مدار يومي 11 إلى 12 من نوفمبر 2019 لسماع الطلبات والملاحظات، كما تمت دعوة مجلس الأمن ودولة ليبيا م لتقديم الملاحظات التي لا تزيد عن 30 صفحة بشأن القضايا الناشئة عن جلسة الاستئناف الخاصة بالقذافي الابن.

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