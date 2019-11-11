المشير حفتر يلتقي سلامة ويشدد على ضرورة تفكيك الميليشيات

التقى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة خلال اليومين الماضيين بالرجمة.

وبحسب بيان صحفي نشره الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري اليوم، فإن المشير حفتر أكد على الدور المهم للبعثة الأممية، وعلى ما ورد في بياني القيادة العامة المتعلقين باجتماعات نيويورك وبرلين، وأنهما يمثلان موقفها من ضرورة القضاء على المجموعات الإرهابية وتفكيك المليشيات ونزع سلاحها، كما أكد القائد العام على ضرورة إيجاد سلطة شرعية يرتضيها الشعب الليبي، وترتكز على أساس دستوري.

المسماري أوضح أن زيارة سلامة جاءت في إطار التشاور المستمر مع القائد العام حول مستجدات الأحداث في ليبيا، حيث أطلع سلامة المشير حفتر على ما وصلت إليه المباحثات بشأن مؤتمر برلين المزمع عقده في ديسمبر المقبل .

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