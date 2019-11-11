حفتر يلتقي سلامة اليومين الماضيين في الرجمة

التقى قائد عملية الكرامة المشير خليفة حفتر، خلال اليومين الماضيين بالرجمة، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة حيث جاءت الزيارة في إطار التشاور المستمر بين القائد العام والمبعوث الأممي حول مستجدات الأحداث بليبيا.

وأكد بيان صادر عن اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة، أن سلامة، أطلع القائد العام على ما وصلت إليه المباحثات بشأن مؤتمر برلين المزمع عقده شهر ديسمبر المقبل، كما أستمع لوجهة نظر القيادة العامة حياله.

وشدد المشير حفتر، على الدور الهام للبعثة الأممية ومبعوثها إلى ليبيا، كما أكد على ما ورد ببياني القيادة العامة للقوات المسلحة المتعلقين باجتماع نيويورك وبرلين وأنهما يمثلان موقفها من ضرورة القضاء على المجموعات الإرهابية وتفكيك المليشيات ونزع سلاحها، كما تطرق لضرورة إيجاد سلطة شرعية يرتضيها الشعب الليبي وترتكز على أساس دستوري.

وأوضح اللواء المسماري، أن الزيارة كانت إيجابية للغاية في إطار طرح الأفكار وتبادل الرؤى ومساعدة البعثة في القيام بعملها في إطار المصلحة الوطنية لليبيا.

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