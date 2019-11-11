مصدر عسكري: وصول تعزيزات عسكرية جديدة إلى محاور طرابلس

أكد مصدر عسكري تابع للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الاثنين، وصول تعزيزات عسكرية جديدة إلى محاور العاصمة طرابلس.

وقال المصدر-الذي فضل عدم ذكر اسمه-في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “لازالت عمليات الاستنزاف مستمرة جوا وبرا، حيث قامت مقاتلات السلاح الجوي بتنفيذ أكثر من طلعة جوية قتالية استهدفت من خلالها مواقع ثابتة كالمعسكرات والاوكار والمتحركة كالدبابات والآليات والأفراد، وأصبح الخناق يضيق على تلك الجماعات الإرهابية، وأصبحت قواتهم تتقهقر وتتراجع إلى داخل مركز العاصمة لعدم قدرتها على المواجهة حتى بعد أن جندوا الأطفال صغرين السن والذين نعتبرهم مغرر بهم ونحاول نصيحتهم بالرجوع إلى امهاتهم وإلى دراستهم لأننا في الحقيقة هذا الأمر يزعجنا ويثير الشفقة في قلوبنا ولكن لا حل اخر أمامنا اذا لم يرجعوا إلى رشدهم وتركوا سلاحهم”، بحسب تعبيره.

وأضاف المصدر، “الأيام القادمة لن نقول ونطلق عليها بأنها تحمل المفاجئات ولكن تحمل حقيقة وتفرض واقع طال ما انتظره شعبنا العظيم وكما عودناهم من قديم الزمن “نحن لن نستسلم ننتصر أو نموت”.

وتابع، “اما الجانب السياسي لا علاقة لنا به وبعيدا عما يحدث فيه لأننا نتبع قيادة قالت كلمتها من الأول بأننا لسنا طلاب سلطة أو حكم إنما نبحث عن وطن دنسه الإرهاب والتطرف وسوف نقاتل إلى آخر جندي وإلى أن ترجع ليبيا لليبيين، الجيش لن يهزم”.

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