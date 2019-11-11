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مواصلات الوفاق تستعد لإعادة تشغيل مطار معيتيقة الدولي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق ميلاد معتوق، أمس الأحد، بزيارة ميدانية لمطار معيتيقة الدولي.

وأوضح المركز الإعلامي لمطار معيتيقة الدولي، أنه كان في استقبال معتوق، كل من مدير عام المطار لطفي الطبيب ومساعد مدير عام المطار عبدالمنعم القمودي، لافتا إلى أن الزيارة تأتي لمتابعة أعمال الصيانة والتحويرات الجارية حاليا بصالة الركاب بالمطار والإجراءات المتخذة من قبل مصلحة المطارات وإدارة المطار لمتابعة الشركة المنفذة حسب الجدول الزمني المتفق عليه، حتى يتم إعادة تشغيل المطار.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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