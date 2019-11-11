خلال لقائه سلامة.. حفتر يتمسك بضرورة القضاء على الإرهابيين وتفكيك المليشيات

أخبار ليبيا 24

جدد القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر، تمسكه على ضرورة القضاء على المجموعات الإرهابية وتفكيك المليشيات ونزع سلاحها، مؤكدا على ضرورة إيجاد سلطة شرعية يرتضيها الشعب الليبي وترتكز على أساس دستوري، وفق قوله.

جاء ذلك خلال اجتماع حفتر مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة الذي عقد خلال اليومين الماضيين في الرجمة، لمناقشة مستجدات الأحداث بليبيا، بحسب ما ذكر بيان صدر اليوم الإثنين عن القيادة العامة للقوات المسلحة.

وقد أطلع سلامة، حفتر على ما وصلت إليه المباحثات الأخيرة بشأن مؤتمر برلين المزمع عقده في ديسمبر المقبل، كما أستمع المبعوث الأممي لوجهة نظر القيادة العامة وموقفها اتجاه هذا المؤتمر، وفقا لبيان القيادة العامة.

ونقل البيان عن حفتر تأكيده على “ما ورد ببياني القيادة العامة للقوات المسلحة المتعلقين باجتماع نيويورك وبرلين، وأنهما يمثلان موقفها من ضرورة القضاء على المجموعات الإرهابية وتفكيك المليشيات ونزع سلاحها، وضرورة إيجاد سلطة شرعية يرتضيها الشعب الليبي وترتكز على أساس دستوري”.

وأشار البيان، إلى أن الزيارة كانت إيجابية للغاية في إطار طرح الأفكار وتبادل الرؤى ومساعدة البعثة الأممية في القيام بعملها في إطار المصلحة الوطنية في ليبيا.

وبحسب المساعي الدولية، فمن المرجح أن تحتضن العاصمة الألمانية برلين الشهر المقبل مؤتمرا حول ليبيا بمشاركة معظم الأطراف الدولية الفعالة، وذلك لإيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد.

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