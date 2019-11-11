«داخلية الوفاق»: وفاة 450 شخصا في 368 حادثا خلال ثلاثة أشهر

أظهرت الإحصائية المرورية المسجلة بمديريات الأمن على مستوى ليبيا، وفاة 450 شخصًا في 368 حادثًا وقعت خلال ثلاثة أشهر من العام الجاري وهي يوليو وأغسطس وسبتمبر.

وبلغ عدد الحوادث البليغة 277 حادثًا، نتج عنها إصابة 551 شخصًا، و185 حادثًا بسيطًا، نتج عنها إصابة 439 شخصًا، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشار البيان إلى أن أكثر العوامل التي تؤدي إلى الحوادث المرورية هي تجاوز السرعة المسموح بها، وضعف كفاءة السائق، ونقص كفاءة وتجهيز وسيلة النقل، والمخالفة المرورية، وعدم الانتباه وغياب التركيز من السائق، والقيادة في ظروف مناخية غير مناسبة، والقيادة في حالات نفسية وانفعالية قوية.

ودعت الوزارة جميع مستعملي الطرق العامة إلى أخذ أقصى درجات الانتباه عند قيادة سياراتهم، واتباع النظم والقواعد المرورية؛ حفاظًا على السلامة العامة، وللحد من هذه الحوادث التي باتت تحصد أرواح الكثيرين.

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