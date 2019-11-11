خارجية المؤقتة تعتزم مناقشة تنظيم العمل السياسي والقنصلي الأربعاء المقبل

تعتزم وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة تنظيم ورشة عمل لمناقشة مشروع تعديل القانون رقم اثنين، لعام ألفين وواحد، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، وذلك يوم الأربعاء المقبل في قاعة البرلمان بمدينة البيضاء.

وأوضحت الوزارة أن هذه الورشة تأتي في إطار مراجعة القوانين والقرارات المنظمة لعمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وحرصا منها على إشراك جميع أعضاء السلك الدبلوماسي والإداري والخبراء والمهتمين في مجال العمل الدبلوماسي والقنصلي، ولضمان تقديم مشروع تطوير الدبلوماسية الليبية.

الخارجية دعت كافة العاملين بالوزارة والمهتمين بالشأن السياسي إلى المشاركة بارائهم وملاحظاتهم بالخصوص.

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