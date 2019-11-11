ليبيا تكشف حقيقة وجود اتفاق سري مع مالطا بشأن المهاجرين

نفت السفارة الليبية بمالطا اليوم الاثنين ما تردد من أنباء حول وجود اتفاق سرى بين مالطا وليبيا، يتعلق بإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا.

وقالت السفارة الليبية في مالطا في بيان لها إنها تنفي ما تناقلته صحيفة التايمز المالطية، فى عددها الصادر يوم الأحد بشأن ما وصفته بالاتفاق السرى بين الحكومتين الليبية والمالطية.

وأكدت السفارة بأنه في الوقت الذى لا توجد فيه أية اتفاقيات “سرية” بين الحكومتين، فإنهما تتعاونان بشكل وثيق وشفاف، فيما يخص مسائل الهجرة غير الشرعية، وأنشطة التهريب عبر البحر الأبيض المتوسط، في إطار الشراكة 5+5 وبموجب التزاماتهما وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

وأوضحت السفارة أنه بفضل تعاون الحكومة الليبية مع كل من مالطا وإيطاليا، وغيرهما من دول الاتحاد الاوروبي، قد أمكن إنقاذ أرواح الآلاف من الأبرياء خلال العقد الماضي.

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