الجيش السوداني: الاتهامات بشأن تواجد قوات سودانية في ليبيا مرفوضة جملةً وتفصيلاً

ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد عامر محمد الحسن إن ما ورد في تقرير لجنة الخبراء عبارة عن معلومات غير صحيحة على الإطلاق وليس للجيش السوداني أي قوات في ليبيا بل هذه حملة لإشانة سمعة الجيش السوداني.

الحسن أشار في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أن القوات المسلحة السودانية لها مسؤوليات جسيمة في المرحلة الانتقالية داخل السودان ولن تكون جزء من صنع الأزمات للبلاد وفتح جبهات جديدة.

وأوضح أن القوات المسلحة السودانية تحكمها تقاليد راسخة ومعروفة تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، معتبراً أن القوات ليست شركة أمنية ولن تكون جزء من التعقيدات الليبية وهذا التقرير مرفوض جملة وتفصيلاً.

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