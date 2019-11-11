الرئاسي يناقش البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي للاستقرار في ليبيا

ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي الخاص بمشروع الانتعاش والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء عقده كاجمان وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي مع كل من مسؤول البرامج بالوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) عثمان بن ساسي والمستشار الأول للتعليم بمنظمة اليونيسيف فرع ليبيا.

يشار إلى أن البرنامج تنفذه وتشرف عليه الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) بالتعاون مع منظمة اليونيسيف للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا (UNDP.)