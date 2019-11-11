المشري: حكومة الوفاق أشترت أسلحة من تركيا بطرق قانونية وعقود رسمية صحيحة

ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري إن حكومة الوفاق لم تتلقى أي دعم حقيقي من أي حليف بمعنى الكلمة، مضيفاً:” تلقينا أسلحة ندفع ثمنها مقابل عقود رسمية صحيحة مع بعض الدول مثل تركيا وأشترينا من تركيا أسلحة طرق قانونية وعقود مسجلة بالإتفاق مع حكومة الوفاق ولم نتلق أي دعم مجاني مخالف لقرارات الأمم المتحدة”.

المشري لفت في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية تابعتها صحيفة المرصد أمس الأحد إلى أنه خلال ما وصفها بـ”حرب التحرير من النظام السابق” دمر مايقارب الـ90% من منظومة الدفاع الجوي التي تملكها ليبيا، موضحاً أنه بعد عام 2011 لم يحدث أي إستقرار في ليبيا.

وأضاف:” عندما جاءت حكومة الوفاق جاءت من نظرية أنها لا تريد أن تدخل في حروب وكانت تركيبتها نفسية وليست عددية وأنا تسعى للتوافق بين كل الليبيين وإنهاء هذه الحروب، فإذا أردت السلام لا بد أن تستعد للحرب هذا للأسف لم يكن موجوداً “.

رئيس مجلس الدولة الإستشاري إختتم تصريحه بالقول:” مع بداية الغزو على طرابلس والإستعدادات للحرب تم التصدي لهذ العدوان بآلية ذاتية والثوار والقوات المسلحة أنتقلوا إلى أرض المعركة دون أي ترتيب مسبق أنما من مبدأ الفزعة ،أما حفتر فلا يريد تقدم تنازلات بأي شكل ويريد فقط أن يحكم لوحده دون وجود أي شركاء أخرين في الوطن”.

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