برلماني ايطالي: توقيع إتفاق سري بين مالطا وخفر السواحل الليبي يعد تجاهل لكل قواعد القانون الدولي

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب من حزب اليسار الإيطالي نيكولا فراتوياني أن توقيع اتفاق سري بين سلطات مالطا وما يسمى بخفر السواحل الليبي هو تجاهل لكل قواعد القانون الدولي.

فراتوياني وفي بيان له وفقاً لوكالة “نوفا”الإيطالية اليوم الاثنين قال: “الهدف الوحيد عدم التعرض للمشكلات حتى لو كانت حياة البشر معرضة للخطر إوضفاء الطابع الرسمي على الرفض وهو أمر غير قانوني يعد ظل ثقيل على الحكومة المالطية”.

وشدد فراتوياني على أنه من الضروري أن يبدأ الاتحاد الأوروبي والهيئات الدولية بداية من الأمم المتحدة في تشكيل لجان للتحقيق في هذه المسألة.

وأضاف:”أن الدولة التي تفسح المجال للفساد وتتصرف بهذه الطريقة ولا تنصف الصحفيين الذين قتلوا، والتي لا تحترم الاتفاقيات الدولية، هل يمكنها أن تظل جزءًا من الاتحاد الأوروبي؟”.

هذا وجاءت تصريحات فراتوياني تعليقا على ما نشرتة صحيفة “صنداي تايمز أوف مالطا” والتي كشفت عن وجود اتفاق سري بين السلطات المالطية والليبية لمنع المهاجرين من الوصول إلى منطقة الإغاثة المالطية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية