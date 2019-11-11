رئيس مجلس النواب الليبي في زيارة رسمية إلى الإمارات

أفاد مصدر برلماني في مجلس النواب الليبي بمدينة طبرق، شرقي البلاد، اليوم الاثنين، بأن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات العربية المتحدة لإجراء مباحثات مع الجانب الإماراتي حول الأوضاع في ليبيا.

بنغازي – سبوتنيك. وقال المصدر البرلماني الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة “سبوتنيك” إن “رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح يزور دولة الإمارات العربية المتحدة خلال زيارة عمل رسمية”.

وأضاف “ربما من المتوقع أن يناقش رئيس مجلس النواب الليبي مع الجانب الإماراتي الوضع ما بعد تحرير العاصمة الليبية طرابلس بالإضافة إلى العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين”.

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