هيئة الإسكان تبحث مع بلدية بنغازي مشروع المخطط العام للمدينة

بحث رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق، أبوبكر بوقيلة، أمس في بلدية بنغازي، مع رئيس المجلس التسييري للبلدية، صقر بوجواري، وبحضور عدد من المسؤولين، بحثوا الإجراءات المتعلقة بنقل مقر مصلحة التخطيط العمراني إلى مدينة بنغازي، والإجراءات المتخذة بشأن مشروع المخطط العام والتفصيلي للبلدية.

وحسب مكتب إعلام بلدية بنغازي، فقد تم التأكيد على أهمية دور مصلحة التخطيط العمراني باعتبارها الجهة المختصة باعتماد المخططات العمرانية، كما تمت مناقشة سبل معالجة العشوائيات بالتنسيق مع الهيئة العامة للإسكان والمرافق، وإيجاد الحلول للمشاكل البيئية، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بمنح رخص البناء، واتخاذ ما يلزم حيال الحد من البناء العشوائي والتعديات على المخططات العامة والتفصيلية

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