مدير أمن براك الشاطئ يدعو منتسبي المديرية للانضباط

أكد مدير أمن براك الشاطئ عقيد صلاح السنوسي خلال الاجتماع الذي عقده بمنتسبي المديرية على ضرورة الانضباط والضبط والربط بين جميع منتسبي المديرية والالتزام بالحضور والجدية في العمل والوقوف وقفة رجل أمن واحد من أجل أداء المهام الأمنية المكلفين بها على أكمل وجه.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن السنوسي قام بجولة تفقدية لقسم المرور والتراخيص للاطلاع على آخر المستجدات والجهود التي يبذلها أعضاء القسم من أجل خدمة الوطن والمواطن.

وقام مدير الأمن بعقد اجتماع مع عميد بلدية ادري الشاطئ وعدد من الأعضاء التابعين للبلدية وبحضور المشائخ والأعيان ومختاري المحلات بالبلدية وذلك لمناقشة عدد مواضيع والمشاكل والعمل على حلحلتها لإنجاح سير العمل بالبلدية.

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