بومريز يعلن تشكيل لجنة لإيجاد آلية لفض إضراب المعلمين

أخبار ليبيا24

أعلن وزير التعليم بالحكومة المؤقتة الدكتور فوزي بومريز اليوم الإثنين أن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح أصدر قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة للتواصل مع نقابات المعلمين لوضع آلية لإنهاء الإضراب وبدء العام الدراسي.

وقال بومريز في تسجيل مصور، إن اللجنة مكونة من رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب طلال الميهوب ووزير التعليم بالحكومة المؤقتة الدكتور فوزي بومريز، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء على الحبري، ووزير المالية والتخطيط في الحكومة الليبية المؤقتة، كامل الحاسي، ورئيس الأركان العامة بالقوات المسلحة، الفريق عبدالرازق الناظوري، ورئيس هيئة القضاء والسيطرة بالقوات المسلحة، اللواء عون الفرجاني.

وأوضح أن مهمة هذه اللجنة التواصل والتحاور مع نقابات المعلمين، وذلك لوضع آلية لإنهاء الاعتصام وبدء العام الدراسي ولإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف.

وأضاف الوزير، أن اللجنة سوف تجتمع بشكل عاجل وستتواصل مع نقابات المعلمين لإيجاد آلية.

ويأتي هذا الإعلان غداة إعلان، نقيب المعلمين في ليبيا، الأستاذ عبدالنبي صالح النف، على استمرار الإضراب العام حتى نيل الحقوق كاملة بتنفيذ قانون زيادة المرتبات للعاملين في قطاع التعليم الصادر عن مجلس النواب.

وأكد النف أن مطالب المعلمين لم تتحقق كاملة، مؤكدًا أنها مطالب مشروعة وشرعها المشرع الليبي المتمثل في مجلس النواب.

ودعا النف في تسجيل مصور جميع المعلمين والعاملين بقطاع إلى الاستماتة وعدم الرضوخ للضغوطات والتهديدات.

وقال في رسالة موجهة للمعلمين: “اليوم سنقف وقفة عز إما أن نكون أو لا نكون، ولن نعود مطأطئي الرؤوس والمهانة على وجوهنا”، مشيرًا إلى أن النصر أصبح قاب قوسين أو دنى.

ودخلت نقابة المعلمين منذ يوم أمس الأحد في إضراب عام، وذلك لعدم تنفيذ قانون زيادة مرتبات العاملين في قطاع التعليم.

وفي بنغازي، أعلن اليوم الإثنين مكتب تعليم السلاوي الدخول في تنفيذ الإضراب لحين تطبيق القانون زيادة المرتبات لتحقيق العدالة الاجتماعية.

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