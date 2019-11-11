عبد الشفيع : اللجنة المركزية جاهزة للتحضير للانتخابات المقبلة

أكد رئيس اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية، جمال عبدالشفيع، جاهزية اللجنة للتحضير للانتخابات المقبلة على مستوى البلديات التابعة للحكومة المؤقتة.

عبد الشفيع وفي كلمة له تطرق إلى اجتماع اللجنة السابق المنعقد بمقر الحكومة المؤقتة، والذي أعطى فيه رئيس الحكومة، عبد الله الثني، الإذن للجنة بالبدء في الانتخابات خلال الأيام القليلة القادمة، هذا وقال عبد الشفيع إن اللجنة على أهبة الاستعداد في انتظار تعليمات رئيس الحكومة، ووزير الحكم المحلي لتحديد البلديات المستهدفة.

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