الاستثمارات الليبية بالخارج على طاولة السراج

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، اليوم الإثنين، ملف الاستثمارات وأوضاع الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.

ووفق المكتب الإعلامي للسراج فقد حضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية مصطفى الخطاب والمدير العام للشركة سالم حنيش.

ونوقش خلال اللقاء آليات متابعة استثمارات الشركة وسبل تطويرها، حيث أشاد السراج بأهم ما تم إنجازه والوضع الحالي للاستثمارات في الخارج وأبدى ملاحظاته بالخصوص.

وفي اجتماع سابق ناقش السراج ما طرحه رئيس المؤسسة بشأن الاستراتيجية التي تم البدء بتنفيذها والخاصة بالحوكمة وإعداد التقارير، بالاضافة إلى إقفال الميزانيات وتحسين العمليات التشغيلية والرقابة الداخلية، والخطوات المتخذة فيما يخص الإشراف على القضايا القانونية واستراتيجية المؤسسة بشأن حماية الأصول.

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