عقيلة يُشكل لجنة للتحاور مع نقابة المعلمين

قرر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح تشكيل لجنة مؤقتة للتحاور مع النقابة العامة للمعلمين وإيجاد آلية للوصول لحل مرضي بشأن تنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2018، الخاص بزيادة مرتبات المعلمين، ليتم انطلاق العام الدراسي الجديد وذهاب الطلاب لمدارسهم.

وتضمن القرار الذي صدر بتاريخ أمس الأحد، أن تُشكل اللجنة من قبل كل من: عضو مجلس النواب طلال ميهوب، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق عبدالرازق الناظوري، رئيس هيئة السيطرة بالقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء عون إبراهيم، ووزير التعليم بالحكومة المؤقتة د.فوزي بومريز، ووكيل وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة أمراجع غيث.

وستتولى اللجنة مهام اللقاء بممثلي النقابات على مستوى ليبيا والوصول إلى حل حول المطالب المتعلقة بتنفيذ القانون إضافة إلى إيجاد نتائج مرضية للمضي قدماً نحو انطلاق الدراسة بشكل فعلي في كافة المدارس.

يشار إلى أن هذا القرار يأتي إلحاقاً لما تم التباحث لأجله في الاجتماع الموسع الذي عقده عدة شخصيات مسؤولة بالبلاد والذي استضافته وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة آخر أكتوبر الماضي.

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