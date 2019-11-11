تجهيز مرتبات موظفي بلدية باطن الجبل

في ظل تأخر حصول العاملين على مرتباتهم نظرا لأزمة السيولة وغيرها من الظروف الحياتية، قام رئيس القسم المالي بديوان بلدية باطن الجبل عادل الطقي بإعداد مرتبات شهر أكتوبر للعاملين بديوان البلدية.

حيث تتم عملية سحب المرتبات بعد وصول قرص المرتبات من مكتب الخدمات المالية بباطن الجبل وسحب الاستمارة والحوافظ ومستندات الصرف ثم تحال إلى مراقبة الخدمات المالية باطن الجبل ومن بعدها تأتي مرحلة إصدار الصكوك المالية لكافة العاملين.

وأشار الطقي إلى أن هناك عدة مشاكل تواجه البلدية في توفير المرتبات أبرزها تأخر وصول قرص المرتبات أو التفويض المالي بالإضافة إلى نقل الموظفين من قطاع إلى آخر، الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة سير العملية المالية لهم إلا أن البلدية حريصة على تعدي هذه العقبات ومتابعة سير العمل بالشكل الصحيح.

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