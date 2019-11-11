السفارة الليبية بفاليتا تنفي وجود اتفاق سري بين ليبيا ومالطا بشأن المهاجرين

نفت السفارة الليبية في فاليتا، اليوم الإثنين، «نفيا قاطعا» ما نشرته صحيفة «صنداي تايمز» المالطية أمس الأحد، بشأن توقيع اتفاق سري بين ليبيا ومالطا بشأن إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا.

وأكدت السفارة الليبية في البيان الذي نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» أنه «في الوقت الذي لا توجد فيه أيه اتفاقات سرية بين الحكومتين، فإنهما تتعاونان بشكل وثيق وشفاف فيما يخص مسائل الهجرة غير الشرعية وأنشطة التهريب عبر البحر المتوسط، في إطار الشراكة 5+5، وبموجب التزاماتهما وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي».

وأشارت السفارة الليبية في مالطا في هذا الصدد إلى أنه «بفضل تعاون الحكومة الليبية مع كل من مالطا وإيطاليا وغيرهما من دول الاتحاد الأوروبي قد أمكن انقاذ أرواح الآلاف من الأبرياء على امتداد العقد الماضي».

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كان ناطق باسم الحكومة المالطية نفى أمس الأحد، وجود اتفاق سري بين طرابلس وفاليتا لإعادة المهاجرين إلى ليبيا، وقال: «إن مالطا تعمل دائمًا وفقًا للقانون والاتفاقيات الدولية».

وكشفت صحيفة «صنداي تايمز أوف مالطا»، في عددها الصادر أمس الأحد في فاليتا أن حكومة مالطا وقعت اتفاقية مع خفر السواحل الليبي لاعتراض المراكب المحملة بالمهاجرين غير الشرعيين في الجزيرة وإعادتهم إلى ليبيا.

وقالت صحيفة «صنداي تايمز أوف مالطا» إنه بموجب الاتفاق يدخل خفر السواحل الليبي بالفعل إلى منطقة الإنقاذ والإنعاش في مالطا لجمع المهاجرين غير الشرعيين.

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