كشف أسباب تأخر عودة الملاحة الجوية لمطار معيتيقة

أعلن مطار معيتيقة تأخر استئناف الملاحة الجوية بالمطار المتوقف عن العمل ويخضع حاليا للصيانة.

وبين المطار عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه عندما تم عقد مؤتمر صحفي عقب حضور وفد مشكل من المبعوث الأممي إلى ليبيا وزارتي المواصلات والداخلية رافقهم رئيس مصلحة المطارات ونائب رئيس مصلحة الطيران المدني نائب الرئيس ومنح الإذن بعودة الملاحة الجوية بعد التنسيق مع الشركات الناقلة.

وجرى الاتفاق على إعادة تشغيل المطار بمجرد انتهاء أعمال الصيانة والتوسعة والتي تمثلت بنقل اجهزة التفتيش الأمني من مكانها السابق لتصبح خلف الجوزات بصالة المغادرة وبذلك يصبح المسافر جاهز للمغادرة بمجرد دخوله للصالة واختصار مرحلة التفتيش الامني قبل الرحلة لتفادي جزء من التأخير الحاصل للرحلات.

وأوضح المطار أنه كان من المتوقع عودة الملاحة الجوية بشكلها الطبيعي خلال أيام ولكن الأمطار التي تهاطلت على مدينة طرابلس تسببت في أضرار بالسقف وكذلك في انابيب تصريف المياه مما اضطر إلى تأجيل البدء بالتشغيل الفعلي لحين الانتهاء من أعمال الصيانة كما أن العمل لازال متواصل لرصف مواقف السيارات المقابل للصالة والمحاذي لشركة البراق .

وأكد المطار تأخر عودة التشغيل لحين الانتهاء من الصيانة والتوسعة المقررتين .

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