تعليم المؤقتة تحمل البعثة الأممية مسؤولية اختطاف رئيس ومسجل جامعة الزيتونة

بنغازي-العنوان استنكرت معيدي وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، واقعة اختطاف رئيسها ومسجلها العام من قبل مليشيات مسلحة من مدينة مصراتة تابعة لحكومة الوفاق، موضحة أنها تعتبر هذه الحادثة الشنيعة انحرافًا خطيرًا عن القيم الراقية التي نشأ عليها المجتمع الليبي. وقالت الوزارة في بيان لها، “أن تلك القيم بُنيت على أساس احترام التعليم وكل العاملين فيه من …

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