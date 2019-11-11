القنصلية الليبية تحذر الليبيين القاصدين إسطنبول من عمليات “نشل” حقائب اليد

إسطنبول-العنوان حذرت القنصلية العامة الليبية في مدينة إسطنبول التركية اليوم الإثنين، المسافرين الليبيين من عمليات سرقة ونشل حقائب اليد داخل المراكز التجارية بالمدينة. ودعت القنصلية المواطنين الليبيين القاصدين إسطنبول إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذّر أثناء تجولهم داخل المدينة، خاصة في مراكز التسوق، مرجعة هذا التنبيه إلى تعرض الكثير من المواطنين إلى سرقة حقائب اليد، والتي …

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