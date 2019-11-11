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خلال لقائه سلامة بشأن مؤتمر برلين.. القائد العام يؤكد على ضرورة القضاء على المجموعات الإرهابية وتفكيك المليشيات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

الرجمة-العنوان بحث القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة في الرجمة مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى ليبيا غسان سلامة آخر مستجدات الأحداث في ليبيا، وما وصلت إليه المباحثات بشأن مؤتمر برلين المزمع عقده في ديسمبر المقبل. ووفقا لبيان صحفي نشر عبر الصفحة الرسمية للناطق باسم القيادة …

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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