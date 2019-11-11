(بالفيديو) تطبيق تجربة لمواجهة الانسكابات النفطية في مرسى الحريقة بطبرق

طبرق-العنوان قام قسم السلامة بمرسى الحريقة النفطي الواقع بمدينة طبرق شرق البلاد، أمس الأحد، بتطبيق تجربة وهمية لخطة مواجهة الانسكابات النفطية. وأوضحت شركة الخليج العربي للنفط في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بـ “فسبوك” أن التجربة تم تطبيقها بالصورة الصحيحة. وجاءت التجربة بناء على تعليمات مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بتفعيل خطة الطوارئ الخاصة بإدارة …

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