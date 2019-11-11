أبرز المطلوبين الليبيين للجنائية الدولية

يعد سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي أبرز المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وأكثرهم إثارة للجدل حيث ألقت كتيبة أبو بكر الصديق القبض عليه وأودعته في الزنتان ليخضع للمحاكمة عبر الدائرة المغلقة في طرابلس إلا أنه بعد ذلك تم إطلاق سراحه بموجب قانون العفو العام الصادر عن البرلمان لكن المحكمة الجنائية الدولية تصر على محاكمته رغم مثوله أمام القضاء الليبي صاحب الاختصاص.

وإلى جانب سيف الإسلام يأتي المسؤولان الأمنيان السابقان اللذان تطالب بهما المحكمة الجنائية الدولية أيضا عبد الله السنوسي والتهامي خالد.

وبعدها بسنوات طالبت المحكمة الجنائية بتسليم محمود الورفلى القيادي في الجيش الليبي كما طالبت بتسليم عبدالرحمن ميلاد المعروف بـ “البيجا” المحسوب على قوات الوفاق والمتهم بتهريب البشر.

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