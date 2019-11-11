(بالفيديو) الجيش الوطني يجدد نفيه استهداف القسم المدني لمطار معيتيقة بطرابلس

طرابلس-العنوان أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عبر نشرها لمخطط معلومات بياني أن قوات الجيش لم ولن تستهدف القسم المدني بقاعدة معيتيقة بطرابلس. وأوضحت القيادة العامة في الشريط التوضيحي أن القسم العسكري سيكون هدفا مشروعا لمقاتلات سلاح الجو، حتى إنهاء الخطر الصّادر منه. وقالت القيادة إن الإعلام المضاد المؤيد للمجموعات المسلحة، يعمل دائما على …
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صحيفة العنوان الليبية
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