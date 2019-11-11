اخبار ليبيا الان

ميناء بنغازي يستقبل سفينة محملة ببضائع متنوعة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان أعلن ميناء بنغازي البحري أنه استقبل أمس الأحد، سفينة نقل الحاويات “لينا أف ” الخط الملاحي MSC وعلى متنها   167حاوية محملة بسلع وبضائع متنوعة منها مواد غذائية ومستلزمات طبية وأثاث ومواد منزلية وزيوت سيارات و 41 حاوية سيارات استيراد امريكي. وأكدت المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي مفتاح الشهيبي أن الميناء استقبل سفينة نقل الحبوب …

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك