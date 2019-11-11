ميناء بنغازي يستقبل سفينة محملة ببضائع متنوعة

بنغازي-العنوان أعلن ميناء بنغازي البحري أنه استقبل أمس الأحد، سفينة نقل الحاويات “لينا أف ” الخط الملاحي MSC وعلى متنها 167حاوية محملة بسلع وبضائع متنوعة منها مواد غذائية ومستلزمات طبية وأثاث ومواد منزلية وزيوت سيارات و 41 حاوية سيارات استيراد امريكي. وأكدت المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي مفتاح الشهيبي أن الميناء استقبل سفينة نقل الحبوب …

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