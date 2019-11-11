بحث سبل إعادة تفعيل الحديقة العامة بمدينة هون‎

ناقش اجتماع الشركة العامة للنظافة ببلدية الجفرة الاعمال الجارية لاعادة تفعيل الحديقة العامة بمدينة هون والمشاكل والعراقيل التي تواجه العمل وكيفية تجاوزها والتغلب عليها والاحتياجات اللازمة لانطلاق العمل فيها .

وتطرق الاجتماع الذي ضم ادارة شركة خدمات النظافة ومكتب حماية البيئة وجهاز الحرس البلدي بهون اشكاليات نقص العمالة الميدانية العارضة وتوفير المبيدات الحشرية والادوية لمكافحة الافات والقوارض ، وايضا عملية تشجير مدن الجفرة هون بشكل عام .

وقالت مصادر الشركة العامة للنظافة بانها وضعت الية لجباية الرسوم مقابل خدمات النظافة للجهات العامة والقطاع الخاص مثل المحلات التجارية والورش وغيرها ..

يذكر بان بوابة افريقيا الاخبارية سبق وان نبهت من خلال تقرير مصور قبل فترة الى ما تتعرض له الحديقة العامة من تخريب واهمال

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا