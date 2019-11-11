عقيلة يشكل لجنة للوصول لآلية لفض إضراب المعلمين

البيضاء-العنوان أعلن وزير التعليم بالحكومة المؤقتة الدكتور فوزي بومريز اليوم الإثنين تشكيل لجنة مؤقتة للتواصل مع نقابات المعلمين لوضع آلية لإنهاء الإضراب وبدء العام الدراسي. وقال بومريز في تسجيل مصور، إن اللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار، عقيلة صالح، مكونة من رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب طلال الميهوب ووزير …

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