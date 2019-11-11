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داخلية المؤقتة تشرع في تركيب كمرات مراقبة بمدينة البيضاء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

انتهت مديرية أمن البيضاء المرحلة الأولى لتركيب كاميرات المراقبة في كافة الميادين العامة وشوارع المدينة .

حيث وصلت المرحلة لاستكمال المشروع الذي يستهدف مراقبة مفترقات المدينة والأماكن الحيوية .

وهذا المشروع الذي تم توقيع عقده من وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة لصالح مديرية أمن الجبل الأخضر، وذلك لتعزيز دور الأمن في المدينة، والحد من انتشار الجريمة .

يذكر أن وزارة الداخلية أعلنت في شهر أكتوبر الماضي عن تخصيص 10 ملايين دينار لتوريد كاميرات مراقبة، عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد بيعة الرضوان في بنغازي .

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اخبار ليبيا 24

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