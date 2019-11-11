وفاة 450 شخص جراء حوادث المرور خلال 3 أشهر

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إحصائية بعدد الحوادث المرورية المسجلة خلال أشر يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضي.

وبينت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الإحصائية المرورية المسجلة بمديريات الأمن بالمناطق على مستوي ليبيا بينت وقوع 368 حادث قتل نتج عنها وفاة 450 شخص فيما بلغ عدد الحوادث البليغة 277 حادث نتج عنها إصابة 551 شخص.

وبينت الإحصائية أن الحوادث البسيطة بلغ عددها 185 حادث نتج عنها إصابة 439 شخص فيما بلغ عدد الحوادث التي خلفت أضرارا 398 حادث.

وأوضحت الوزارة أن أكثر العوامل التي تؤدي إلى الحوادث المرورية هي، تجاوز السرعة المسموح بها، ونقص كفاءة السائق، ونقص كفاءة وتجهيز وسيلة النقل (المركبة)، والمخالفة المرورية، ونقص الانتباه والتركيز من السائق، والقيادة في ظروف مناخية غير مناسبة، والقيادة في حالات نفسية وانفعالية قوية.

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